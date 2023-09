Francisca Maira fue eliminada de Gran Hermano hace dos días, luego de intensos enfrentamientos que tuvo en la casa-estudio, en particular con Cony Capelli y La Pincoya.

Tras estos tremendos enfrentamientos que dieron que hablar en los medios, Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con ella y le consultamos directamente si es que se considera una persona violenta o agresiva.

Sin embargo, ella misma se definió como alguien más rebelde que peleadora, aunque reconoció que cuando estuvo en el colegio, siendo una adolescente, la echaron del establecimiento por agarrarse de las mechas con una compañera.

“Era un poco rebelde, no seguía las reglas de mi casa, entonces obviamente me llegaban un par de retos”, comenzó contando.

“De hecho, en el colegio era del promedio, del 5.4 más o menos. Me echaron del colegio por agarrarme a golpes. Fue ridículo cómo tirada de las mechas. Tenía 16 años”, agregó. “Sí, era problemática. Hay que reconocerlo pero mírame ahora estupenda…», expresó.

“No soy agresiva»

“La verdad no me considero para nada una persona agresiva. De hecho,todo el reality creo que demostré desde el principio que no me metía en los conflictos Cuando Constanza tenía conflicto conmigo yo no le respondía igual», declaró la rubia recién eliminada del reality.

«Para mí una persona agresiva es aquella quien lo hace y lo dice te denigra y te maltrata violenta puertas adentro falta harta violencia así como tras palabras de la rabia», añadió.

Además, se refirió a las peleas que tuvo en su último fin de semana en el programa televisivo: “Creo que este fin de semana se vivió mucha violencia en la casa, pero yo no quedé mal parada. Claramente Cony y Pincoya fueron las personas más agresivas y violentas, entonces para mí eso es mucho más grave que yo haya reaccionado de alguna manera…»

“Creo que tuve muchas más cosas positivas y no me considero para nada una persona violenta, pero tampoco permito que me falten el respeto”, finalizó.