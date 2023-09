Francisco Arenas, conocido como «Papá Lulo», ha sorprendido a sus seguidores al convertirse en el nuevo embajador de una reconocida marca vegana. El ex participante de Gran Hermano ha cautivado a sus fans al promocionar la mayonesa vegana de Notco, conocida como NotMayo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Francisco Arenas mostró un momento delicioso mientras disfrutaba de un completo con NotMayo. En la publicación, escribió: «Me comí un completito con la NotMayo 2.0 de @thenotco 🤤».

El entusiasmo y el apoyo del público hacia esta marca vegana no han pasado desapercibidos. Los seguidores aplaudieron efusivamente a «Papá Lulo» en los comentarios. Incluso, uno usuario escribió: «¿El único del reality facturando y los demás seguirán en negociaciones?». Otros fans comentaron: «Bueno me veo necesidad de comprar not mayo», «Si Papá Lulo usa not mayo, yo también» y «Hay Papá Lulo, hay like».

La empresa detrás de NotMayo se sumó a la emoción compartiendo el video de Francisco Arenas en sus redes sociales. Además, añadieron humor al hacer referencia al repechaje (repesca) de Gran Hermano en su comentario: «NotPapá Lulo y la que Lule 💋💋💋 Pal repechaje veamos si por el box (intercambio) llega NotMayo, AGÚ! 💋».