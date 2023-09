El famoso Francisco Arenas, conocido como «Papá Lulo», será uno de los invitados especiales en el próximo episodio del programa «Podemos Hablar», donde revelará detalles desconocidos sobre su vida amorosa. Durante la entrevista, el participante de «Gran Hermano» revelará el momento en que descubrió a una de sus ex parejas siéndole infiel.

Según cuenta Arenas, este evento tuvo lugar aproximadamente en los años 80. Él menciona que no ha tenido muchas relaciones de pareja y recuerda una relación particular: «Tuve una novia con la que solíamos visitarnos mutuamente en casa. Vivía a unos 20 minutos en micro y siempre nos íbamos a ver. Una vez acordamos encontrarnos en mi casa. Pasamos un rato juntos, tomamos un café», relató.

La mujer le comentó que saldría a una fiesta con amigas, a lo cual él respondió sin problema alguno, sugiriéndole verse otro día. Después acompaño a su novia hasta la parada del microbus para regresar posteriormente a su hogar, momento en el cual se dio cuenta de que ella había olvidado una prenda. Decidió entonces tomar el siguiente bus e ir tras ella para poder entregarle la chaqueta olvidada. Sin embargo, lo que presenció al llegar fue algo desgarrador para él.

Arenas describió ese momento diciendo: «Yo venía atrás en la otra micro y cuando bajó yo la vi así – Francisco realiza un gesto de abrazo con sus brazos- sabí quela miré y me puse al lado de un árbol (…) no le pude decir nada porque los pies me tiritaban». En ese instante, el participante del reality show de Chilevisión presenció a su novia siéndole infiel.

«No fui capaz de decirle nada. Me quedé ahí. Y yo creo que si me ocurriera de nuevo me pasaría lo mismo», confesó Arenas, demostrando su incapacidad para confrontar la situación en ese momento.

Posteriormente, el jugador de reality revela que ha tenido malas experiencias en relaciones amorosas y desde entonces ha optado por estar solo durante más de 10 años.

La entrevista con Francisco Arenas promete ser un capítulo lleno de emociones y revelaciones sobre su vida sentimental. Los televidentes estarán atentos a cada palabra para descubrir más detalles sobre este importante episodio en la vida del famoso «Papá Lulo».