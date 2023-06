Francisco Muñoz, líder del «Team Patriota» y conocido como Pancho Malo, ha lanzado una polémica propuesta para acabar con el «terrorismo» en la Macrozona Sur. En un video publicado en redes sociales, el activista de ultra derecha fantasea con un hipotético «gobierno patriota», donde en el primer día se realizaría una conferencia de prensa conjunta entre altos mandos de las Fuerzas Armadas y policías para advertir a los grupos violentos que operan en La Araucanía.

Muñoz amenaza a estos grupos ilegales con bombardeos por parte de la Fuerza Aérea, ser atacados por el Ejército y por la Marina a través de sus mejores tropas de élite si no se ponen a disposición del tribunal dentro del plazo perentorio de 12 horas. Según él mismo dijo: «De esa manera, se da una señal al país que aquí no hay separatismo y que aquí no se acepta el terrorismo». Si amenazan con protestas masivas, advirtió sobre un estado de sitio en todo el país.

La propuesta ha causado gran revuelo e indignación entre diversas organizaciones políticas y ciudadanas.