La polémica entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia continúa. Esta vez, la ex pareja ha protagonizado un nuevo conflicto, donde Aránguiz acusa a Valdivia de no cumplir con un compromiso y dejar abandonados a sus hijos. Según cuentan, el ex futbolista estuvo paseando con Maite Orsini mientras tanto.

Daniela Aránguiz, quien es panelista del programa «Zona de Estrellas» en Zona Latina, había acordado previamente con Jorge Valdivia -con la intervención de abogados- que él iría a buscar a los niños el domingo y pasarían toda la semana juntos. Esto permitiría que ella tuviera espacio para verse con sus amigos.

Sin embargo, Jorge Valdivia no cumplió con su parte según cuenta Aránguiz. El periodista Pablo Candia comentó en el programa que habló por teléfono con Daniela y ella estaba molesta con Jorge.

Según Candia, Valdivia le comunicó a Daniela mediante su abogado que no podría hacerse cargo de los niños esa semana debido a problemas pendientes. Ante esto, Daniela expresó su frustración porque nuevamente se sentía abandonada por él y reclamaba que faltaba una vez más a su responsabilidad como padre.

Como colmo de todo esto, según cuenta Candia, lo único que ofreció Jorge fue recoger a los niños al finalizar las vacaciones para llevarlos nuevamente a Santiago.

En otro tema relacionado revelado por Cecilia Gutiérrez en el mismo programa farandulero es posible ver una supuesta aparición pública de Maite Orsini junto al ex futbolista en Maitencillo. La publicación mencionaba que fueron vistos juntos en una camioneta negra, tratando de evitar ser fotografiados.

La polémica entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia parece no tener fin, mientras ambos continúan dando de qué hablar.