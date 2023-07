La reconocida modelo Gala Caldirola ha confirmado a través de sus redes sociales su partida de Chile para iniciar una nueva vida junto a su hija Luz y reunirse con su familia en España. Surgieron rumores sobre este cambio en las redes sociales, pero ahora es la propia Gala quien se encarga de despedirse del país y sus fans chilenos mediante un video compartido en su cuenta de Instagram.

«Hace 9 años pise por primera vez Chile… Nunca imagine que construiría algo tan bonito y tan profundo con este país», expresó Gala Caldirola emocionada. Además, la modelo señaló que esta decisión fue tomada en conjunto con Mauricio Isla, su exesposo y padre de Luz Elif. «Después de haberlo pensado y conversado con el papá de Luz (él siempre será parte de todas las decisiones que involucran a nuestra bebé), esto quería decirlo antes de que se generara esa duda», agregó.

La modelo confirmó que regresa a España buscando contención, protección y estructura familiar. Gala confía en este nuevo paso junto a su hija: «Nunca me asustaron los cambios porque confío en mí. Siempre fui una mujer independiente y me esforcé para lograr todo lo que me propuse. Y esta vez no será diferente, ¡voy por la vida que sueño!» Sin embargo, también expresó tristeza al dejar atrás amigos queridos: «Con mucha pena también porque aquí dejó amigos que amo con toda mi alma y voy a extrañar muchísimo».

Para finalizar su discurso, Gala Caldirola mostró gratitud hacia sus seguidores chilenos: «Con una carrera laboral de la cual me siento orgullosa y agradecida. Con una familia chilena preciosa. Solo quería agradecer todo el amor que me dieron siempre, ¡son un país maravilloso! ¡Gracias!»