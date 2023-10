Por Alejandro Rodríguez P.

11 de octubre 2023 a las 16:32 hrs.

Gala Caldirola regresa a España con su hija para reencontrarse con su familia y sumergirse en su cultura. Sin embargo, durante las últimas semanas, la española ha estado viajando a Miami y actualmente se encuentra en Chile junto a su hija fruto de su relación con Mauricio Isla.

Estos constantes viajes han generado dudas entre sus seguidores sobre por qué no lleva a su hija al colegio en España. Ante las críticas recibidas, Gala Caldirola decidió responder y explicar la situación que atraviesan mediante un video.

«Voy aclarar esto solo porque me lo han preguntado un montón. Y solo para que social y públicamente no parezca una mala madre irresponsable», comenzó diciendo la influencer. Explicó que Luz está repitiendo kinder en España ya que el curso escolar comienza en septiembre mientras ella cumple años en febrero, por lo que le correspondió volver al nivel anterior según los criterios del sistema educativo español.

Además, aseguró que Luz no está perdiendo clases, ya que completó esa etapa educativa mientras estuvo en Chile y resaltó que no es obligatorio para los niños asistir al kinder en España. Gala afirmó estar enviando a su hija al colegio para brindarle estructura y rutina aunque este año no sea obligatorio cursarlo debido a la distancia del padre de Luz.

Horas después de hacer estas declaraciones, Gala Caldirola anunció emocionada que Luz viajará junto a Mauricio Isla a Argentina para pasar tiempo juntos. Sin duda, esta noticia pone muy contenta a la niña.

Fuente de la imagen: Instagram Gala Caldirola.