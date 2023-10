La reconocida modelo Gala Caldirola ha anunciado su regreso a la televisión española luego de tres meses de haberse establecido en su tierra natal. Este retorno a la pantalla chica hispana se llevará a cabo por medio de un proyecto innovador en plataformas, lo cual llena de alegría a Caldirola.

En una entrevista con Página 7, Gala habló acerca de este desafío en la TV, el cual describe como algo que le genera satisfacción y nostalgia. «Me hace estar contenta al ver cuántos años han pasado desde que me fui, y también me pone feliz porque es mi cuna, es de donde yo vengo, donde empecé y poder seguir creciendo. Además, tener la posibilidad de desarrollarme y crecer en mi país, reconectar, me pone feliz», afirmó emocionada.

Aunque no puede brindar muchos detalles sobre este nuevo proyecto debido a motivos contractuales, Gala aseguró que pronto podremos verla «en diferentes plataformas». La modelo también destacó su gusto por el trabajo en televisión ya que le permite desenvolverse mejor en el mundo de la moda, publicidad y redes sociales. «Hay varios proyectos en carpeta y los acepté porque me gusta mi trabajo. Quiero seguir dedicándome a esto», añadió.

Además aprovechó para mencionar lo valioso que resulta ser influencer ya que le da tiempo para estar con su hija al poder trabajar desde casa. Gala concluyó diciendo: «este es mi camino y quiero seguir ahí esté donde esté». Estaremos atentos para presenciar este nuevo capítulo en la carrera televisiva de esta talentosa modelo española.