En un inusual incidente ocurrido el pasado viernes en la comuna de Conchalí, un vecino fue víctima del robo de su scooter eléctrico mientras se desplazaba por la ciudad. Lo que podría haber sido solo una pérdida material, se convirtió en una situación peligrosa para el joven cuando los delincuentes le arrebataron su vehículo mientras estaba en movimiento.

La preocupante narración de la víctima revela los detalles escalofriantes del incidente: «Venía llegando del trabajo, cuando un sujeto desde un auto tomó el scooter y lo levantó, y ahí yo me fui para atrás y se fueron. Yo iba a 20 kilómetros por hora y no sé cómo pudo sacar la mitad del cuerpo». La rapidez con la que los ladrones actuaron puso en riesgo no solo la seguridad del joven, sino también podía haber ocasionado un accidente grave si hubiera caído mal o si otro vehículo hubiese estado involucrado.

«Si yo hubiese caído mal o hubiese venido un auto, estaríamos contando otra historia», agregó el afectado visiblemente impactado. Además de perder su medio de transporte diario, expresó sus sentimientos de frustración y miedo ante este lamentable asalto. «Una sensación de frustración y miedo porque todos los días tengo que pasar por aquí», confesó. También señaló su creencia en que rápidamente los ladrones habrían vendido o desarmado el scooter robado debido a lo fácilmente comercializables que son estos objetos.

En medio de toda esta situación caótica, durante una entrevista realizada por CHV Noticias al hombre afectado, se produjo un inesperado rayo de esperanza. Hernán «Nano» Calderón, hijo de la conocida Raquel Argandoña, sorprendió a todos al entregarle otro scooter al trabajador afectado. «No es justo que alguien te arrebate algo que compraste con esfuerzo, no sabíamos que íbamos a estar en vivo, pero te quise hacer un regalito, según me dijeron este es mucho mejor que el otro scooter», expresó Nano Calderón durante este gesto solidario. Su intención era aliviar un poco el mal rato sufrido por la víctima.

Gracias a esta acción generosa por parte de Nano Calderón, no solo se logró recuperar el scooter robado sino también se restableció el medio de transporte necesario para la vida laboral del joven afectado. Este acto solidario demuestra una vez más cómo personas anónimas pueden marcar una diferencia significativa en situaciones difíciles.