Por Alicia De La Rosa

30 de agosto 2023 a las 02:00 hrs.

Aries

Se te presenta una propuesta de cambio que te genera múltiples dudas sobre si aceptarla o no. Confía en tu intuición, allí encontrarás la respuesta. En el ámbito del amor, deja atrás los celos ya que solo lograrán dañar esta relación tan bonita.

Tauro

Una persona muy importante se acercará a ti para ofrecerte una oportunidad de cambio con mejoras económicas bastante atractivas. Piénsalo detenidamente, ya que puede ser muy conveniente para ti. En cuanto al amor, conocerás personas interesantes en una reunión así que prepárate y sal a conquistar.

Géminis

Mantén la calma, paciencia y tolerancia en estos momentos ya que si no lo haces, tus negocios podrían estancarse. Trabaja en equipo para seguir avanzando. En el ámbito del amor, no te sientas sola y si algo no funcionó simplemente sigue adelante y continúa con tu vida.

Cáncer

Recibirás un dinero inesperado, úsalo de manera consciente y aprovecha una oportunidad de emprendimiento para invertirlo sabiamente. En el amor, tu familia y amigos tienen una sorpresa preparada para ti, así que no te resistas y disfrútala plenamente.

Leo

Tu ritmo de trabajo está muy acelerado, es momento de bajar la velocidad y buscar soluciones para aquellos aspectos que no están saliendo como esperabas. En el ámbito del amor, dedícate más a ti misma y busca momentos de diversión. Sal con tus amigas y diviértete.

Virgo

Aunque las cosas no estén bien en el ámbito laboral debido a conflictos presentados, esta semana terminará con muchos avances alcanzados. En cuanto al amor, tu familia te brindará momentos agradables, así que aprovecha esta oportunidad ya que compartir es algo que todos necesitamos.

Libra

Los cambios son necesarios en tu vida laboral si deseas crecer profesionalmente. No tomes a mal si te piden renovar proyectos. En cuanto al amor, estarás muy seductora así que rompe con la rutina y renueva tu vida social para conquistar nuevos horizontes.

Escorpio

Tienes algunos días complicados en el trabajo pero pronto se solucionarán los problemas y tus negocios seguirán avanzando. En el ámbito del amor, deja los celos de lado y reconcíliate con tu pareja, así disfrutarás de momentos agradables en tu vida.

Sagitario

Tus proyectos están prosperando y te brindarán buenos ingresos económicos, sin embargo, ten cuidado con los gastos excesivos. Es importante que ahorres. En el ámbito del amor, no temas expresar tus sentimientos a esa persona que te gusta y que deseas tener algo más con ella. Atrévete y disfruta de ese momento especial.

Capricornio

Te encuentras en unos días agobiantes porque no permitiste que el equipo se involucrara más en las tareas diarias. Recuerda que puedes delegar responsabilidades para sentirte un poco más libre. En cuanto al amor, debes apoyar a tu pareja para resolver una situación familiar difícil ya que tú eres su principal apoyo.

Acuario

Vienen días exitosos y progresos significativos en tus negocios. La economía mejorará pero igualmente debes tomar medidas preventivas. En cuanto al amor, es el momento perfecto para desconectarte del trabajo junto a tu pareja y dedicarse tiempo mutuamente.

Piscis

No has tenido una buena racha últimamente en tu entorno laboral debido a conflictos con el equipo de trabajo. Recuerda ser una líder y trabajar por mantener la armonía para alcanzar el éxito empresarial deseado. En cuanto al amor, deja de ilusionarte con alguien que solo busca amistad contigo y sigue adelante pasando página.