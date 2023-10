Aries:

Tienes que pensar más en ti. Hazte un chequeo médico, cambia ciertos hábitos alimenticios y busca una rutina que te haga sentir bien. En el amor, si quieres llenarte de buenas energías, recibe el amor de tu familia y el cariño de tus amigos. Eso quita todos los males.

Tauro:

Pon mucha atención a las señales de cansancio y estrés que tienes. Revísate con el médico y cambias algunos hábitos que no te están haciendo bien. En el amor, tienes que tomar la iniciativa con esa persona porque la timidez no lo deja acercarte a ti. Atrévete tú a dar el primer paso.

Géminis:

Fue una semana muy intensa, de muchos problemas, pero este día recargarás energías y reflexionará porque de aquí en adelante debes pensar más en ti. En el amor, la familia te espera para llenarte de amor y pasar un momento agradable. Deja los celos con tu pareja que él no tiene ojos sino para ti.

Cáncer:

Después de una semana laboral muy dura, este descanso te viene muy bien. Relájate, no importa si quieres estar todo el día en tu cama. Tu cuerpo y tu mente se merecen eso y mucho más. En el amor, la complicidad con tu pareja te hará tener una noche de pasión y locura que no olvidarán jamás, así que aprovechen para quererse.

Leo:

Tienes que hacer algunos cambios en tu rutina diaria para que puedas mejorar tu salud porque de un tiempo para acá no te has sentido nada bien. En el amor, tu familia te tiene una grata sorpresa, así que prepárate porque te sentirás llena de mucho cariño y buenas energías.

Virgo:

Relájate y descansa porque inicias un mes de arduo trabajo para sacar adelante varios negocios que están estancado y todo depende del empeño que le pongas con el equipo. Las finanzas van a mejorar en la medida que seas prudente con tus gastos. En el amor, tendrás un reencuentro con varios amigos que tenías mucho tiempo sin visitar. Será una noche especial.

Libra:

Energía positiva, estar al aire libre, meditar, ejercitarte y relajarte serán las claves para que inicies un mes de arduo trabajo. En el amor, estás tan de buen humor que tu pareja lo notará y te hará una sorpresa, así que prepárate para avivar la llama de la pasión.

Escorpio:

Tienes mucha energía y la debes aprovechar para salir al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio. Te viene muy bien hacerlo. Te vas a sentir muy relajada. En el amor,sentimentalmente no has estado bien, pero eso no quiere decir que será perenne. Dale tiempo al tiempo que pronto sanarán las heridas del corazón.

Sagitario:

Estás en un nivel de cansancio muy alto y necesitas esas horas suficientes para recuperar energías, así que si es de tu agrado estar todo el día en tu casa hazlo.En el amor,no te gustan las personas complicadasa asi quedespídeloque tu necesitas tranquilidad.

Capricornio:

Es necesarioque te organices bien porque inicias un mes complicada de trabajo. Los negocios se van moviendo lento, pero seguros para que este último trimestre del año puedas cerrarlo con abundancia. En el amor,aprovecha este día para estar con la familia y recibir esa energía y buena vibra de todos los que te quieren.

Acuario:

Tanto estrés y cansancio hacen estragos en tu cuerpo, así que tu salud ha estado un poco comprometida y debes revisarte con el médico.En el amor,busca la manera de distraerte un rato, sal con las amigas, busca a la familia, pero necesitas algo que te saque de la rutina.

Piscis:

Es un día para descansar y dejar a un lado los problemas laborales.Respira aire fresco,ejercítate,medita eso ayudará a tu cuerpo ya tu mente a prepararse para el mes de trabajo que te espera.En el amor ,te vas alllevar una grata sorpresa dela llegadaletonodeumamigoquenoesperabasepreparateporqueseránunosdíasdemucho compartir.