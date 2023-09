**Horóscopo de hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis**

*Por Alicia De La Rosa*

Fecha: 19 de septiembre de 2023

Aries:

Los días venideros se presentan llenos de trabajo debido a negocios rezagados. Sin embargo, poco a poco lograrás superar todos los obstáculos gracias a tu actitud positiva y determinación para alcanzar la prosperidad. En el aspecto amoroso, tu pareja planea un viaje para disfrutar juntos de unos días a solas. Aprovechen esta oportunidad para resolver cualquier conflicto pendiente.

Tauro:

Experimentas inquietud y preocupación por mantener y consolidar lo que ya has logrado. Es importante que escuches las ideas del equipo con el que trabajas ya que todos están dispuestos a contribuir en el éxito del proyecto. Este es un momento propicio para aceptar ayuda externa ya que todos tienen intereses comunes en la producción. En el ámbito sentimental, durante una salida con amigas conocerás a alguien interesante; aprovecha esta oportunidad y muestra tu carisma.

Géminis:

Debes ser cauteloso con tus palabras y acciones en el ámbito laboral ya que los cambios estratégicos pueden dar lugar a críticas por parte de otros. En cuanto al amor, no debes desahogar tus problemas y mal carácter con tu pareja. Deja a un lado los conflictos y si te hacen reclamos es porque necesitas corregir tu comportamiento.

Cáncer:

No permitas que la desmotivación afecte tus deseos de progresar en tus negocios. Aunque en este momento las cosas no estén saliendo como esperabas, eso no significa que no puedan mejorar posteriormente. En el amor, muestra paciencia con tu familia ya que están pasando por momentos difíciles. Este es el momento de dejar atrás preocupaciones y tristezas del pasado.

Leo:

Aprovecha el ambiente laboral favorable para acelerar los procesos que permitirán sacar adelante tu trabajo. Pronto recibirás un dinero extra, piensa bien cómo invertirlo. En cuanto al amor, tus relaciones con algunas amistades han empeorado debido a la posesividad excesiva de tu pareja. No permitas esta actitud ya que a largo plazo puede generar problemas mayores.

Virgo:

Debes dedicarle más tiempo a aquellos proyectos que aún no están produciendo lo suficiente para despegar definitivamente. Pronto experimentarás cambios favorables en tu estado emocional al resolver un conflicto pendiente. En lo sentimental, la familia necesita tu apoyo en este momento; no les des la espalda ya que eres su pilar fundamental.

Libra:

Se te presentará una oportunidad laboral adicional a lo que ya estás realizando actualmente; estúdiala detenidamente ya que requerirá horas extras de trabajo. Las cosas están mejorando claramente para ti en estas últimas semanas y experimentarás cambios positivos. En el ámbito amoroso, recuerda que debes dedicar tiempo a tu pareja; busca momentos para estar juntos y compartir.

Escorpio:

Enfrentas situaciones conflictivas en el ámbito laboral que debes solucionar lo más pronto posible para evitar repercusiones negativas en tus negocios. Potencia tu intuición e inspiración, eso te ayudará a ver las cosas buenas con claridad. En cuanto al amor, toda la atención de la familia se centra en ti y las decisiones que tomes respecto a tu relación sentimental. Analiza cuidadosamente qué es lo mejor para ti.

Sagitario:

Tu actitud positiva debe contagiar a todos los que trabajan contigo con el objetivo de sacar adelante los negocios estancados. Trabajar en equipo permitirá alcanzar mejores resultados. Te encuentras más intuitivo e inspirado de lo habitual, lo cual es favorable para ti. En el aspecto amoroso, asistirás a una reunión donde conocerás a alguien interesado en ti; es una oportunidad para dejar atrás el pasado.

Capricornio:

Has enfrentado una situación complicada con tus superiores, pero ese conflicto ya ha pasado y han llegado a acuerdos que ayudarán a superar este mal momento. Disfruta esta nueva relación sentimental y apóyate mutuamente, esta persona llegó para cambiar tu vida; además te espera una sorpresa que te llenará de alegría.

Acuario:

Se aproximan cambios en los próximos días que pueden desestabilizar un poco el ambiente laboral; sin embargo, serán favorables para todos y permitirán obtener mejores beneficios económicos. En cuanto al amor, estás experimentando mucha sensibilidad lo cual ha generado conflictos con tus familiares y amigos. Mientras te sientas así, es mejor mantener cierta distancia. Un buen amigo estará ahí para ayudarte a alejarte de los problemas.

Piscis:

Sé prudente al comunicar fallas en el equipo que han afectado el rendimiento de los negocios. Evita herir susceptibilidades y, en su lugar, enfócate en presentar soluciones. En el ámbito amoroso, te encuentras en un momento sentimental muy feliz y satisfecho. Adelante con las decisiones que quieres tomar junto a tu pareja, todo está a tu favor.