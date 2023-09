Catalina Salazar, conocida en el mundo de internet como iCata y gamer, se ha convertido en la última participante en ingresar a la casa de «Gran Hermano». Este acontecimiento tuvo lugar durante el episodio prime del programa transmitido por Chilevisión. Tras el anuncio de los animadores, la influencer hizo su entrada a través de las grandes puertas del reality más famoso del mundo.

Aunque los participantes recibieron cordialmente a la joven de 29 años e incluso le permitieron dormir en la habitación «Los Lulos», las reacciones en las redes sociales fueron diferentes. A pesar de que algunos fanáticos defendieron a la streamer después de su ingreso al reality de CHV, las críticas también fueron numerosas. Estas críticas se dividieron debido al hecho de que ella tiene información externa y podría romper con la dinámica establecida previamente dentro del programa.

A continuación mostramos algunas opiniones expresadas en las redes:

«puta cabros jfks diez minutos y ya le compraron todo el personaje a iCata, la mina más desagradable que existen. Es cuestión ver sus transmisiones, trata mal a todo el mundo y siempre se cree superior. Además, siempre actúa muy linda cuando está fuera #LaResistenciaLulo »

«Wn iCata llegó súper buena onda con Cony. Saludó a los hombres dándoles la mano para evitar malentendidos (rai), les llevó cigarrillos a Pincoya y aún así los fans defensores de Cony le tiran mierda sin motivo alguno. Vi un post que decía que querían llamarla ‘icaca’. Q insoportables #GranHermanoCHV »

«Ayer apagué la tele porque iCata me saturó tanto que hablaba. Menos mal parece que no me perdí de nada #LaResistenciaLulo »

«No empiecen ahora a incluir a iCata en los Lulos… La chica está cancelada y lo único dulce que tiene es su cara. En tres días se le caerá la máscara de niñita dulce #LaResistenciaLulo #TheLulosShow »

Es evidente que el ingreso de Catalina Salazar al programa ha generado opiniones encontradas tanto en sus seguidores como detractores. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona su participación en «Gran Hermano» y si logra desenmascarar o confirmar las percepciones existentes sobre ella.