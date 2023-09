La pelea en el reality show Gran Hermano continúa escalando, esta vez con Ignacia Michelson lanzando duras críticas contra Scarlette Gálvez. La polémica inició cuando Eskarcita habló sobre Francisco Arenas, quien regresó al programa por repechaje. «Es una súper buena persona, se nota que es honesto, sincero y real», afirmó Eskarcita.

Estas palabras no fueron bien recibidas por Michelson, quien no dudó en expresar su descontento. «No le creo nada, no puedo más con ella. ¿Qué hago? Es demasiado falso su discurso, es demasiado evidente», aseguró la influencer.

Michelson también mencionó que se nota mucho la falsedad de Gálvez y agregó: «Yo pendeja no soy, hay que ser pendeja para no darse cuenta de esta mamada. Te apuesto que afuera piensan exactamente igual que yo y yo jamás me equivoco en lo que pienso».

La tensión continuó cuando Nacha le preguntó a Jorge si había notado el malestar de Michelson, recibiendo una confirmación rotunda por parte del concursante Mister Chile.

Pero Michelson no se detuvo ahí y afirmó que Gálvez quiere quedar bien porque no conoce a Francisco Arenas. Además añadió: «En qué momento y en qué lugar alguien puede creerle lo que dice si ni siquiera lo conoce después de solo 24 horas siendo parte del programa. Es una falsa».

Para finalizar sus comentarios sobre el tema, Michelson criticó también el papel de Gálvez al intentar congraciarse con otro participante diciendo: «Ahora anda de lamebotas de la Cony porque yo no le creo su papel».

La tensión en Gran Hermano sigue en aumento y parece que esta pelea está lejos de terminar.