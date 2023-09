Ignacia Michelson no se guardó nada al hablar de Trinidad Cerda, la exparticipante de Gran Hermano. Durante la dinámica del «Congelado», en la que los jugadores eliminados pueden dejar un mensaje a sus excompañeros, Cerda le pidió disculpas a Constanza cuando reingresó por unos minutos a la casa.

Sin embargo, Michelson aseguró que no creyó ninguna de las palabras de Cerda. «La Trini vino a pedir perdón después de que te trató para la verga y les dijo ‘oye, páguenme la cuenta’. La encuentro una pinche hipócrita, esa ya es la más perra de la fama, se ganó el puesto a la perra number one, esa es perra de perras», sostuvo.

Por su parte, Cony estuvo de acuerdo con Michelson y afirmó que en ningún momento creyó que Trinidad había hecho un mea culpa. «Yo no sentí nada cuando me pidió perdón… No me conmovió. Porque si una persona llega y te trata como el pico y después te viene a pedir disculpas…», confesó.

«Aquí es donde uno pide perdón, acá es donde uno la caga… Cuando tú sales ya perdiste, ya no estás jugando», explicó Michelson.

Finalmente, Constanza reflexionó sobre las disculpas públicas: «Yo creo que puedes salir y ver las cosas desde otra perspectiva… pero creo que esas disculpas tienen que ser sin cámaras para que sean reales», afirmóa.

Trini debía “pescar el teléfono y tener los huevos para decir ‘puta’, te quiero pedir perdón, porque la cagué’. Pero si viene con un ‘Congelado’ con todas las cámaras para venir a pedir perdón, es más de lo mismo», sentenció.

En conclusión, Raimundo mencionó que Trini había dicho «si entro, y no le pido disculpas, voy a quedar peor». A esto, Michelson agregó: «Ojalá no venga de nuevo».