Ignacia Michelson habló en exclusiva con Publimetro sobre su vida personal tras su separación de Marcianeke. La exchica reality aseguró sentirse muy bien después del quiebre amoroso que se dio a conocer hace semanas. «Mi corazón sana muy rápido. Osea, no sufro por amor, yo sufro por dinero. El amor ya quedó atrás hace mucho tiempo», declaró.

La influencer reveló que ama intensamente cuando está con alguien, pero al día siguiente se le olvida todo. Respecto a su ruptura con Marcianeke, Michelson afirmó: «Con Marcianeke terminamos bien. Yo lo quiero un montón, él sabe y yo sé que él me quiere un montón». Sin embargo, señaló que las diferencias en el entorno de su exnovio fueron el motivo principal de la separación: «A su alrededor no le gusta como yo soy y a mí tampoco me gusta cómo es todo lo que tiene que ver con su alrededor. Entonces eso hizo que no funcionaran las cosas».

Según Ignacia Michelson, la separación fue en buenos términos por parte de ella, pero el cantante no lo tomó nada bien debido a los celos: «El se enojó mucho porque es un hombre… Es muy celoso por cosas que conmigo no van». A pesar de esto, la exchica reality aseguró estar siempre disponible para él.

Finalmente, se le preguntó si alguna vez retomaría la relación con el cantante urbano y ella respondió enfáticamente: «No, uno no vuelve y si las cosas no funcionaron una vez… Es muy difícil que vuelvan a funcionar de nuevo. Ya cometí ese error una vez y no lo voy a volver a cometer», sentenció.