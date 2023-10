Ignacia Michelson, exparticipante de «Acapulco Shore», ha respondido a la pregunta de por qué no está entre los nombres que participaron en el proceso de repechaje de «Gran Hermano». A través de una historia en Instagram, Michelson aseguró que nunca fue notificada por la producción.

«Muchos me están preguntando por qué no estoy en el repechaje. Bueno, a mí no me avisaron nunca si quería entrar al repechaje o no, entonces sabía que no iba a estar», declaró Michelson.

A pesar de esto, Michelson dejó claro que ella sí quería volver al programa. Sin embargo, señaló que sigue enferma y está tomando antibióticos debido a una otitis. Además, mencionó su reacción alérgica anterior y expresó la posibilidad de que la producción tema su regreso y una posible renuncia debido a problemas de salud.

«No me llamaron probablemente por eso. Obviamente, yo sí quería volver, pero la salud está primero que todo», aseguró Michelson. Aunque también dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades y les pidió a sus seguidores que se sorprendan.

En cuanto a sus compañeros del repechaje, reveló su deseo de ver regresar a Rai si le preguntaran sobre ello.

La situación planteada deja muchas interrogantes sobre las decisiones tomadas por parte del programa «Gran Hermano» y abre un debate sobre cómo se manejan las comunicaciones con los participantes.