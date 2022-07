Cuando sus seguidores le preguntaron qué pensaba de la exgimnasta Valentina Roth, Ignacia Michelson, la ex chica reality, se puso de mal humor.

La modelo responde las preguntas que le hacen a través de sus historias de Instagram. Una pregunta era si era amiga de Vale Roth, porque se verían muy bien juntos. A lo que Ignacia Michelson respondió sin rodeos: “Cero me cae pésimo, es una mujer sin códigos y mentirosa”.

Luego, otro seguidor le preguntó ¿te hizo algo la Vale Roth? Y al modelo respondió con un video diciendo:

“Pues claro que me hizo, quieren que les cuente el caldo sí o no. Y pruebas hay, hay muchas pruebas. Es una mujer sin códigos, falsa, envidiosa, lo tiene todo y dice que tiene buena vibra, no chicos no le crean nada… “Yo me peleé con ella, me la encontré en una fiesta y me dice vuélveme a agregar amiga y como soy relajada obvio y después me hizo la perrada de las perradas, no, si se me pasa esa mujer” continuó.

Pero no se quedó solo en eso y terminó diciendo: “Ah y después de meterse con mi novio, se metió con mi socio. Me da pena su soledad”, concluyó.