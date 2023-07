Indignación fue la reacción de Daniela Bonvallet, hija del mítico Eduardo Bonvallet, al ver un antiguo video en el que Giorgio Jackson habla sobre su conocido altercado con su padre en televisión.

En medio de la polémica por el Caso Convenios, recientemente se viralizó un fragmento de una entrevista que Jackson dio al podcast «LVTSI» en julio de 2021, ocho meses antes de convertirse en ministro. En el video, habla sobre su enfrentamiento recordado con Bonvallet en el programa Vértigo en 2015. En esa ocasión, el difunto comentarista deportivo lo confrontó furiosamente por su salario como diputado.

«El hue… estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental… Bueno, obvio, si después por problema de salud mental se terminó quitando la vida…», dijo Giorgio durante la entrevista.

Las palabras de Jackson no fueron bien recibidas por Daniela Bonvallet, actual concejala independiente pro RN y hija del famoso comentarista deportivo. A través de Twitter lanzó sus críticas sin filtros hacia el ministro. «¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. ¿Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricón», manifestó indignada.

Posteriormente, continuó acusando a Jackson de insultar a su difunto padre e amenazó con llevarlo a tribunales por vulnerar a sus hijos y nietos. «No pude ver el video completo. Me afectó mucho», expresó Bonvallet en referencia al video. «Reírse e insultar a un hombre que no puede defenderse es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo en contra de la corrupción y nunca robó un peso», aseguró.

La concejala también criticó el impacto que las palabras de Jackson podrían tener en los niños de su familia. «Los niños de mi familia no tienen redes sociales, pero si ven Youtube y ven a un Ministro de Estado burlándose de su padre y abuelo, hablando sobre su salud mental y cómo murió, es una gran mezquindad, cobardía y falta total de empatía», agregó.

A pesar del revuelo causado por el video, Giorgio Jackson no ha respondido públicamente a las acusaciones realizadas por Daniela Bonvallet hasta el momento.