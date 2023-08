En el más reciente episodio de Gran Hermano, transmitido el jueves por la noche, Sebastián Ramírez sorprendió a todos al hacer una declaración inesperada cuando se le preguntó a quién quería que abandonara la casa.

Específicamente, se refirió a la nueva jornada de eliminación que se llevará a cabo este domingo en el reality show de Chilevisión. «La verdad no sé, no sé quién quiero que se vaya. Me da igual quién salga», comenzó diciendo supuestamente el novio de Coni Capelli.

«Si Coni se va, pues qué mal… bien por ella, bien por mí. Seguiré mi vida aquí, estaré un poco más libre», agregó entre risas.

Es importante destacar que los concursantes protagonizan un romance bastante especial, marcado por momentos apasionados y otros en los que simplemente no pueden soportarse y terminan peleando como si fuera el fin del mundo.

De hecho, Alessia -la líder de esta semana- tuvo la difícil tarea de salvar a un participante de ser enviado a la placa de eliminación y finalmente decidió inclinarse por Skarleth, una gran amiga dentro del encierro.

Por lo tanto, Jennifer, Constanza, Sebastián y Viviana corren riesgo de ser eliminados por votación del público.