El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda Lara, protagonizó un emotivo descargo en pantalla durante la transmisión de su programa este sábado. La reacción fue provocada por una espectadora que le envió un mensaje contando su situación laboral: Claudia, educadora de párvulos con 56 años y más de 20 años de experiencia laboral afirmó que no conseguía trabajo debido a su edad.

Pese a tener al ministro esperando para una entrevista, Sepúlveda se tomó varios minutos para desahogarse diciendo: «No me puedo quedar callado, no me puedo aguantar». El periodista manifestó su indignación por las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y defendió el derecho a trabajar sin importar la edad ni otras características personales.

Sepúlveda hizo hincapié en el respeto debidos a figuras como Sergio Livingstone, Julio Martínez y Alberto Fouillioux que trabajaron hasta edades avanzadas demostrando habilidades valiosas.

«La cosa es hacer la pega y hacerla bien ¿ok?», concluyó el comunicador. La intervención emocionante obtuvo respuesta positiva entre los televidentes quienes aplaudieron sus palabras.