En un episodio reciente de «Gran Hermano» transmitido por Chilevisión, se desarrolló una intensa confrontación entre la panelista Francisca García-Huidobro y el participante Lucas Crespo, dejando sorprendidos a todos los espectadores. La discusión se desencadenó cuando Crespo expresó su opinión sobre el propósito del programa, argumentando que se trataba más de convivencia que de estrategia.

Visiblemente molesta, García-Huidobro increpó a Crespo enfáticamente: «Te he llamado tres veces a leer el libro en el que se inspira este programa. Gran Hermano es un programa de estrategia, y de ahí salen amistades, romances, negocios incluso. Anda a saber tú, eso es otro tema. Pero insistes en ver Gran Hermano de una manera que no es».

El influencer Lucas Crespo defendió su punto de vista al afirmar que los participantes son personas y que salir del programa afecta psicológicamente a estas personas. Después de pasar cuatro meses dentro del reality show, consideraba su responsabilidad aliviarles la carga para que tuvieran una experiencia satisfactoria fuera de la casa.

García-Huidobro mantuvo firmemente su opinión y reiteró que si Crespo aún no entendía qué significaba «Gran Hermano» en esta etapa del juego, entonces probablemente nunca lo entendería. Le lanzó: «Perfecto, porque tú ya estuviste afuera pero son 18 personas seleccionadas cuidadosamente para convivir en una casa sin hacer nada más. O sea, si tú no entiendes a estas alturas del partido de qué se trata Gran Hermano, ya no lo entendiste», refiriéndose a sí misma como la «Dama de Hierro».

Finalmente, Crespo concluyó reafirmando sus intenciones al ingresar al programa: «No, no lo he entendido. Voy a entrar para asegurarme de que se diviertan, aunque probablemente resulte aburrido. Pero eso es lo que necesitan en este momento, convivencia y disfrutar los últimos meses que les quedan en la casa. No entendí el juego y no me importa».