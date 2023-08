En el reciente episodio de «Gran Hermano», se produjo una íntima conversación entre dos participantes que no han interactuado mucho, Constanza y Alessia. Esto culminó en un gesto inesperado por parte de la cantante en solidaridad con su compañera.

Durante la charla, hablaron sobre la ruptura de amistad entre Cony y Trinidad, quienes pasaron rápidamente del amor al odio. Con lágrimas en los ojos, la bailarina confesó lo mucho que este quiebre les ha afectado. Capelli expresó: «Yo decía: ‘no voy a votar por Trini’, pero ella se ponía a mis espaldas para decir que me fuera».

Además, añadió: «Era mi mejor amiga. Yo sé sus sueños, yo sé sus metas. Sé todo lo que dejó para llegar aquí. Pero tras un conflicto con alguien más, ella se fue de mi lado y me dejó sola cuando yo tuve a toda la casa encima».

Constanza también mencionó situaciones que los espectadores no pudieron ver: «Yo estuve ahí con ella cuando se tiraba al piso llorando porque ustedes no la pelaban ni le respondían. Yo estuve ahí y al primer conflicto se fue y me dejó sola».

Sin embargo, Alessia escuchaba atentamente las palabras de su compañera y sorprendió a muchos con un gesto inesperado al confesarle: «Te di un voto hoy día y no me importa. Quiero que se anule». Con esto, el voto dado por Alessia a Constanza quedaba sin efecto en el proceso de eliminación.

Alessita mostró su indiferencia y afirmó: «A mí me da lo mismo que se anulen. También los dos votos que le di a otra persona se van a anular. Me importa una raja».

Constanza, por su parte, reconoció a Alessia como una excelente mujer y explicó que entiende su perspectiva. Añadió que no quiere dar su versión de los hechos porque le hace sentir mal hablar de la otra concursante.

Por último, Constanza expresó: «No quiero separarme de Sebastián porque francamente es lo único que tengo aquí y necesito alguien que me haga reír». Ambas participantes terminaron abrazándose.

