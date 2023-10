La Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones está llevando a cabo una investigación sobre el millonario robo de camisetas y otras especies reportado esta mañana por la Universidad de Chile desde las instalaciones del Centro Deportivo Azul (CDA).

Según información preliminar proporcionada por los oficiales, el encargado de seguridad del recinto ubicado en calle Fernández Albano relató que durante la noche, varios delincuentes ingresaron a la sala de ventas del club y se llevaron camisetas y otras especies valuadas en alrededor de 50 millones de pesos.

El fiscal José Mac-Namara, perteneciente a la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que hubo tres sujetos involucrados en dos ingresos al recinto. Uno ocurrió aproximadamente a la 1:00 am de esta madrugada, mientras que el segundo tuvo lugar cerca de las 4:00 am.

Las investigaciones acerca del robo al centro deportivo están siendo lideradas por la Brigada de Robos Sur de la PDI. El comisario Andrés Alvarado informó que los delincuentes aprovecharon que el lugar estaba desocupado para cometer el asalto. Hasta ahora, los oficiales no han logrado dar con el paradero de los tres maleantes, quienes huyeron desde Fernández Albano en dirección poniente.

Es importante destacar que este asalto ocurre en un momento complicado para la Universidad debido a noticias negativas relacionadas con su proyecto para construir un estadio propio. La alcaldesa Lorena Facuse descartó en una entrevista con El Mercurio cualquier posibilidad de destinar un terreno en su comuna para tal fin. Según la autoridad, su prioridad es materializar un hospital en esa área y no ha recibido ninguna conversación ni proyecto relacionado con el estadio de la U.