Un escándalo de proporciones se desató tras las revelaciones del comediante Iván Arenas en el programa «Es La Hora de Tu Podcast» de Willy Sabor y DJ Lolito. Durante la entrevista, Arenas confesó que varios rostros y trabajadores de los medios de comunicación le deben dinero, mencionando específicamente al DJ Méndez.

Sin tapujos, Arenas señaló: «Hay un señor Valenzuela en Rancagua que me debe setenta más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela. Y voy a decir algo peor, nunca he hecho esto: hay un señor de la radio que me contrató para ‘el Cariola’ y no me pagó la actuación». Con estas palabras se refería al locutor de Radio Activa conocido como ‘Spider G’.

Además, reveló que el representante de artistas Rodrigo Mena también le debe tres millones más.

Ante estas acusaciones, DJ Méndez salió a defenderse asegurando que no mantiene ninguna deuda con el humorista y afirmando haberse comunicado con él para aclarar este grave asunto.

Pero ahora es Iván Arenas quien ha recurrido a sus redes sociales para confirmar las declaraciones del cantante. Según él, la responsabilidad de esta supuesta deuda recae sobre la productora y no sobre DJ Méndez. A través de un comunicado en sus redes sociales, Arenas expresó: «Voy a hablar sobre las declaraciones que dije en ‘Es La Hora de Tu Podcast’… Después varias investigaciones y conversaciones con DJ Méndez directamente desde Suecia quedamos claros… Quien es responsable de esta deuda es la productora».

Arenas prometió dar más detalles sobre este tema el próximo lunes y aseguró que tanto él como DJ Méndez fueron víctimas de una asociatividad en esta situación.

