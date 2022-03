Iván Morales fue convocado por la selección chilena

in

La citación del delantero de Cruz Azul, Iván Morales, a la selección de fútbol chilena no dejó indiferente a nadie. Se trata de un hecho muy importante, ya que los dos partidos de las Eliminatorias a Qatar 2022 que le restan a Chile son vitales para su clasificación al Mundial. Dentro de poco se definirá el destino de La Roja.

Iván Morales era la única opción para Chile

Morales fue convocado a último minuto y generó una gran sorpresa. Lo mismo ocurrió con Ronnie Fernández, quien llegará para reemplazar la sensible baja de Luis Jiménez. Para analizar lo ocurrido, Cristián Caamaño habló sin tapujos en el programa Deportes en Agricultura. Lo primero que dijo es que el delantero no tienen ningún tipo de mérito para estar en la selección.

Pero eso no fue todo, recordó que Iván Morales fue citado en enero a pesar de que no tenía minutos en Colo Colo. Además, el año pasado tuvo una campaña muy mala y nunca contó con los números necesarios como para tomarlo en cuenta. Como si fuera poco, en México no le está yendo nada bien.

El porqué de esta decisión

A pesar de lo tajante de sus declaraciones, Caamaño sostuvo que no hay más opciones en la delantera para Chile. Por este motivo, al seleccionador no le queda otra opción, ya que desde hace tiempo La Roja tiene una ausencia preocupante en la zona de ataque del once titular.

Otro punto clave fue la situación de Valencia, Caamaño comentó que, si el delantero no fue convocado en enero cuando hizo un buen número de goles con su club, por qué motivo lo iban a llamar ahora. Igualmente, destacó que Valencia está pasando por un mal momento, «como cualquier delantero chileno habitual de la competencia».

Lo que sí es cierto es que Chile visitará a Brasil en el estadio Maracaná a las 20:30 horas del día 24 de marzo. La suerte está echada y a La Roja solo le sirve ganar.