Jajá Calderón anunció que acudirá a la justicia luego de la agresión sufrida por parte de Claudio Reyes durante una cena de convivencia entre artistas. El comediante aseguró que el ataque fue muy fuerte y que las consecuencias fueron graves.

«Nada justifica la violencia, nada justifica su accionar, pero no lo puedo decir yo, tendrá que decirlo la justicia», afirmó Calderón. Agregó que se le pidió al artista que encarna a Charly Badulaque que se acercara y ofreciera disculpas, pero que siguió con los malos tratos y la agresión. Por lo mismo, el afectado anunció que iniciará acciones legales contra él.

Consecuencias de la agresión de Claudio Reyes a Jajá Calderón

Jajá relató que sufrió una crisis de pánico luego de ser golpeado por Reyes. Esto sucedió luego de que ella imitara a al Presidente Gabriel Boric, durante una reunión en la que no se consumió alcohol.

Jajá Calderón detalló que Claudio Reyes la golpeó con media mano cerrada, seguido de otros dos combos. Afortunadamente, la víctima logró contenerse y no recibió el cuarto golpe debido a que fueron separados. “Terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente”. Comentó el humorista.