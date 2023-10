En un reciente episodio de la teleserie «Generación 98», se produjo una sorprendente situación entre los personajes de Javiera y Gonzalo. Javiera descubrió a Gonzalo en el departamento de Martita, a pesar de que él aseguraba no haber salido de la habitación.

Sin embargo, Paloma Moreno, interpretando al personaje de Javiera, se dio cuenta rápidamente de que el hombre en el dormitorio no era Samuel como se creía inicialmente. Esto ocurrió debido a una llamada telefónica del enfermero quien confirmó estar viajando en un taxi pocos minutos antes.

Después de abandonar el edificio, Javiera notó que el auto de su exmarido estaba estacionado cerca del lugar, lo que levantó aún más sospechas. En un adelanto del próximo episodio emitido por Mega este jueves por la noche, se muestra cómo Javi confronta a Gonzalo para aclarar la situación.

La economista llegará a la casa temporal donde su aún esposo Tomás está alojándose legalmente y lo enfrenta directamente con palabras fuertes: «¿Tú crees que soy estúpida, Gonzalo?», le pregunta ella desafiante. A lo cual él responde negativamente.

Luego arremete diciéndole: «Entonces me imagino que no me vas a negar que ayer estabas en la habitación de Martita cuando fui a su departamento…», dejando atónito al personaje interpretado por Nicolás Oyarzún.