La conocida participante de «Gran Hermano», Jennifer Galvarini, también conocida como «La Pincoya sin glamour», se encuentra en una situación complicada. Este domingo, por quinta vez, se enfrentará a la votación popular con el riesgo de ser eliminada, luego de haber sido votada por sus propios compañeros.

En estos momentos, Jennifer ya no se preocupa por mantener la armonía en la casa. Durante una conversación entre Lucas, Trini, Raimundo, Hans y Mónica, apodada «Mamá Lulo», expresó su frustración.

Lucas Crespo mencionó que tras la renuncia de Sebastián no debería haber más eliminaciones, pero Jennifer no estuvo de acuerdo. Con orgullo chilote afirmó: «Que se tenga que ir el que se tenga que ir y que lo haga con la frente en alto».

«Recen para que me vaya yo y así ustedes sean los eliminados entre ustedes mismos. No me voy a ir porque siempre contaré con el apoyo del público», aseguró Galvarini convencida.

Dirigiéndose a sus compañeros lanzó una advertencia: «Si logro quedarme esta vez prepárense porque vendré renovada. Esta vez será nuevamente el público quien me salve y aquellos que estén en placa conmigo comenzarán a temblar uno tras otro debido a su mala clase».

«La Pincoya» entonces habló directamente al público y mirando a las cámaras pidió: «Apoyenme para quedarme aquí. Estoy sola en esto pero quiero seguir luchando. Hay que sacar a los malos elementos para hacer esto más igualitario».