Jennifer Galvarini fue la protagonista de un divertido momento durante la última transmisión de la prueba del líder de Gran Hermano, que tuvo lugar el miércoles por la tarde. El desafío consistía en apilar utensilios de cocina sobre una plataforma giratoria y mantener el equilibrio durante un tiempo determinado. Lamentablemente, las habilidades de Jennifer fallaron.

La falta de paciencia fue evidente cuando afirmó que no estaba dispuesta a seguir intentando ganar, después de varios intentos sin éxito. «Ya me cayeron mal, no voy a hacer esta hueá, me aburrí, no tengo paciencia. ¡Me dio la rabia ya!», expresó frustrada en su característico tono.

Algunos televidentes captaron la molestia de Jennifer a través del canal Pluto TV e incluso bromeó diciendo que dejaría de lavar los platos si fallaba en la prueba del líder.

Sin embargo, eso no fue todo. La «Pincoya» también se tomó un momento para discutir con el narrador en off de Gran Hermano y le pidió que lo esperara. «¿Qué cosa tienen? Con tranquilidad, yo ya llegué acá córtenla, no sean pasados (…) Toy cansada», dijo Jennifer luego de escuchar las instrucciones.

«No alcanzó, no puedo más. No lo voy a hacer más, me entró rabia. El hombre habla y me pone nerviosa; él no debería hablar (…). Voy a estar como media hora igual que las lesas acá. No tengo paciencia», comentó enfurecida después de botar los objetos.

Finalmente, Jennifer terminó este divertido momento cantando «No me doy por vencido» de Luis Fonsi, mientras apilaba nuevamente los utensilios.