El reconocido periodista José Antonio Neme ha vuelto a criticar a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, después de que ella expresara que él tenía asuntos personales en su contra. «Él tiene temas personales, también de historia política que lo llevan a hablar de mí. Su papá fue condenado por cohecho y finalmente, cuando había que elegir para candidato, el papá quería ser alcalde, y es Joaquín (Lavín León, su marido) quien lo sacó de la lista», afirmó Barriga.

Ante esto, el presentador del matinal Mucho Gusto dejó claro que sus críticas hacia la panelista de Me Late no son para defender a su padre, sino porque ella tiene problemas legales pendientes. «Es absurdo lo que dice. Esto no es una telenovela, es la vida real. Cathy tiene un problema judicial grave. Que madure», señaló Neme en una transmisión en vivo en Instagram llamada Que te lo digo.

Además, según reveló el periodista Luis Sandoval durante dicho live en Instagram: «Hay tres cosas que particularmente me importan tres carajos. Uno: la vida personal de Cathy Barriga. Dos: su marido. Tres: la vida política de mi padre».

Finalmente, Neme lanzó otro comentario hacia Barriga insinuando que ella vive en un mundo paralelo. «Así que Cathy Barriga debería regresar al mundo real de una vez por todas», sentenció el periodista.