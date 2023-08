José Miguel Viñuela, reconocido animador de televisión, ha decidido acatar la sentencia que lo condena a pagar $17 millones por daño moral tras el escándalo del corte de pelo a su colega José Miranda. Este hecho ha sido ampliamente comentado en los medios de comunicación y ahora finalmente se cierra el capítulo legal.

En una reciente entrevista en el programa Tal Cual, Viñuela explicó las razones detrás de su decisión de no apelar la sentencia. Uno de los factores determinantes fue su familia.

«Cuando inicié este juicio, mi hijo mayor tenía cinco años, el otro tenía tres, la otra tenía uno y la última aún no existía», declaró Viñuela. «Me di cuenta de que mis hijos van creciendo y eso me hizo reflexionar. Mi hijo mayor ya no es como antes, evita sacarse fotos, me hace preguntas sobre mi fama y tiene acceso a más información. Eso fue un factor muy importante para mí».

El animador también reconoció el desgaste emocional y la incertidumbre que implica un proceso legal prolongado. Reveló que su abogado le explicó las posibles apelaciones por cinco años más sin saber qué podía ocurrir. Por ello, decidió poner fin al caso.

«Preferí acatar la sentencia y pagar lo correspondiente porque creo que es mejor para mi salud mental, para mi esposa y para mis hijos», afirmó Viñuela.

Para él, esta decisión representa un cierre definitivo del episodio en su vida. «No solo hay que reconocer los errores sino también enmendarlos», agregó el conductor televisivo.

Con esto concluye esta polémica historia, dejando a José Miguel Viñuela con un sentido de tranquilidad y alivio. Ahora, se enfoca en su familia, que considera lo más importante en su vida.