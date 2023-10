En el último episodio de Como la Vida Misma, uno de los momentos más esperados finalmente llegará. Joselo (Max Salgado) confesará a Sole (Sigrid Alegría) que está enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía).

Con la frase «Mamá, hay algo que te tengo que contar. Ay, me está costando. Lo voy a decir, pero no me están saliendo las palabras», el joven estudiante de cine revela sus sentimientos ocultos durante mucho tiempo, lo cual incluso provocó que su amor se fuera a Valparaíso.

«Estoy enamorado de Thiago», le dice finalmente Joselo a su madre.

Mega mostró este adelanto en su cuenta de Instagram y generó una avalancha de comentarios homofóbicos y debates entre los seguidores.

«Hermano revivan a Pinochet para que normalice esto», escribió un seguidor, desencadenando mensajes similares como «Agenda2030 acostumbrar al rebaño a la homosexualidad forzada»; «Dejen de hacer comentarios homofóbicos que no ven que no le puedo dar like a todos»; «Tanta propaganda que le hacen a los LGTB…Ufffff»; «Alguien quiere pensar en los niños?!!!!»; «¿También fomentan la homosexualidad como Bad Bunny y todos esos títeres? ¿Qué ejemplo le dan a los niños? Circo gay».

Es evidente cómo esta revelación en la trama del programa ha generado opiniones encontradas entre el público.