El día de ayer, Dominique Belén, una joven conductora, compartió un impactante video en el que muestra la brutal golpiza que recibió en una bencinera de Renca. Según los antecedentes, la agresión ocurrió luego de que la mujer tocará la bocina a otro conductor.

Después de difundir varios registros del incidente, Dominique decidió compartir una extensa explicación a través de TikTok. Esto fue debido a que numerosos usuarios exigieron una explicación sobre lo sucedido.

En sus declaraciones, Dominique detalló: «Fui a una bomba bencinera ubicada en Renca, José Manuel Balmaceda. Me pongo en la fila y más adelante estaba esta camioneta de este tipo, el cual más adelante no había nadie más». Continuando con su relato, comentó: «Le tocó la bocina y este tipo muy agresivamente me golpea el espejo retrovisor y me insulta diciéndome garabatos. Yo me bajé del auto para grabar su actitud y este tipo se volvió loco al ver la cámara y se baja a agredirme físicamente».

Inmediatamente después del ataque, Dominique se comunicó con su hermana para relatarle lo sucedido entre lágrimas y confirmar que nadie le brindó ayuda durante el incidente. La víctima también publicó el video durante las últimas horas.

«El viejo todo el rato me tironeaba. En todos los otros autos puros hombres y nadie se bajó ni nada», le dijo Dominique a su familiar.

Cabe destacar que las imágenes pueden resultar perturbadoras debido a la violencia del incidente.