Juan Cristóbal Guarello se lanzó con fuerza durante la última transmisión de «La hora de King Kong», donde criticó varios detalles de la película «El Conde» de Pablo Larraín, disponible en Netflix.

Según las palabras del periodista, quien también reveló que tiene un diplomado en cine, no tuvo una buena experiencia viendo la película del director chileno.

«El sábado tuve la mala idea de ver la película El Conde (…) y estoy cansado de que el señor Pablo Larraín falsifique la historia de Chile», comenzó diciendo Juan Cristóbal.

«Cuando todavía hay gente buscando a sus familiares. Cuando todavía tenemos la herida abierta del Golpe de Estado, este señor se permite banalizar el golpe y hacer un Pinochet que no es ni una caricatura – yo quiero mucho a Jaime Vadell, conocí a su padre cuando era muy joven, me cae bien -, que no se parece a Pinochet, que no tiene nada que ver con él. Hace una historia sobre vampiros donde Pinochet vuela por los aires como Superman. Una mezcla entre Wes Anderson y Tarkovski», dijo Guarello.

En la misma línea, agregó: «El libreto es asqueroso, la película carece completamente de sentido. Es una tontería».

«Está muy bien filmada, el sonido es bueno y también lo es el arte. Pero queda claro que el señor Larraín sigue falsificando la historia de Chile. Ya falsificó el plebiscito con su película ‘No’. No ganamos porque hicimos una buena campaña publicitaria; ganamos porque había un 40% pobreza en Chile ¡Que alguien le cuente a Larraín! Ya falsificó a Neruda con su película insignificante donde aparece un Neruda caricaturesco, malinterpretado por Gnecco, que no tiene nada que ver ni con el momento político ni poético de Neruda y en la que parece tener 20 años hablando de amor. Siempre hablando de lo que no entiende», agregó sobre la filmografía del hijo de Hernán Larraín.

Posteriormente, Guarello también comentó el enfoque que la película le dio a la figura del dictador y sacó a luz la historia de la familia Larraín.

«Esta película ya no se aguanta, es una banalización de la historia de Chile. Se nota que Larraín no tiene idea quién era Pinochet. Lo has vuelto inmortal, trascendente. Pinochet era otra cosa… ¡Se nota que no tienes idea!», enfatizó.

«Deja de querer aparentar enojo hacia Pinochet, Pablo Larraín. Si no estás enojado con él. Disfrutaste su compañía ¿no? Si te fue bien… haz una película honesta. Esto es totalmente deshonesto ¡Qué persona menos parecida a Pinochet colocaste ahí! No tiene nada que ver», reiteró.

«Deja tranquila la historia de Chile. Haz una película honesta y cuenta tu versión sobre Colonia Dignidad; cuenta la verdad. Hasta los hermanos Badilla son más honestos que tú», añadió haciendo referencia a los hermanos Schäfer Badilla y las declaraciones del padre de Pablo defendiendo a Paul Schäfer.

«Se pasaron; te pueden dar todos los premios que quieras, pero hay algunos que no apoyamos con rueda de carreta», sentenció.