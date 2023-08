El reconocido periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello afirmó en su último streaming de Youtube «La hora de King King» que la ausencia de Claudio Bravo en la convocatoria de la selección chilena para los primeros dos partidos de las Clasificatorias al Mundial de 2026 se debe a que el entrenador Eduardo Berizzo le pasó factura por haber priorizado sus vacaciones en lugar de participar en los partidos amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Para Guarello, independientemente del momento actual de Bravo como suplente y recuperándose de una lesión en el Betis español, su exclusión del equipo nacional se trata más bien del deseo del técnico por manifestar su disgusto con el capitán.

En palabras del periodista: «Llamó cinco arqueros, de los cuales me parece que Cristóbal Campos está medio de rebote. No sé si está tan merecido que esté nominado». Según Guarello, Bravo pudo haber sido incluido en la lista inicialmente conformada por más de 40 jugadores para enfrentar a Uruguay y Colombia.

El analista también critica la elección del arquero Cristóbal Campos, argumentando que no es merecedor debido a su bajo rendimiento reciente con Universidad de Chile. En cambio, considera que Gabriel Arias (Racing Club) y Brayan Cortés (Colo Colo) son opciones más adecuadas para ser convocados como segundo o tercer portero.

Cabe destacar que Claudio Bravo no ha comentado públicamente sobre esta situación ni se ha referido al tema. A pesar de no estar siendo titular en el Betis y estar lidiando con una lesión parcialmente recuperada, muchos creen que podría haber estado presente en los partidos de clasificación. La ANFP no ha emitido comentarios al respecto.