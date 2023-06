El jugador de fútbol Julio Barroso, actual defensa del Everton y exjugador de Colo Colo, se prepara para retirarse del fútbol profesional en diciembre. En una entrevista con Infobae, Barroso habló sobre su carrera y destacó su paso por el equipo chileno. «Encontré mi lugar en Chile», comentó el jugador rememorando sus inicios en Ñublense y O’Higgins antes de vivir «7 años mágicos» en Colo Colo. Según Barroso, jugar en el club «es como estar en el coliseo romano»: la presión es alta y solo satisfacen a los jugadores que se ajustan a su estilo de juego.

Sin embargo, la salida del jugador fue controversial. Según él mismo relató al medio argentino, se debió a un conflicto dirigencial relacionado con salarios impagos durante la pandemia: «estuvimos entre tres o cuatro meses sin poder entrenarnos», recordó Barroso acerca del caos que vivieron antes de pelear contra el descenso histórico en la temporada pasada de la Liga chilena.

Barroso añadió que su salida no fue por cuestiones deportivas puesto que había dado lo mejor de sí durante los 12 últimos juegos previos al descenso; sin embargo, un dirigente decidió no renovarle su contrato con el equipo: «Me quedo tranquilo porque no fue una cuestión futbolística sino personal”, concluyó el jugador.