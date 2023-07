Karla Constant renuncia a Mega y se incorpora a Canal 13

La reconocida animadora, Karla Constant, ha anunciado recientemente su decisión de renunciar a Mega para embarcarse en nuevos proyectos personales. Además, se ha confirmado que también formará parte del nuevo formato de telerrealidad que está preparando Canal 13.

Hasta ahora, Constant no había hecho ningún comentario público al respecto, pero utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que llamó bastante la atención. «Me río, lloro y después lloro más, al rato me río de nuevo… Ufff estas semanas han sido así, una locura», expresó la animadora. También señaló que los procesos no son blancos o negros y que las emociones se mezclan durante estos momentos.

Finalmente, Karla Constant terminó su reflexión asegurando estar feliz con la decisión tomada. «Pero estoy feliz! Eso sí porque no hay mejores decisiones que las que se toman con el corazón!!! Gracias por tanto cariño», concluyó.

Esta noticia ha generado gran expectación entre los seguidores de Karla Constant y del mundo televisivo en general. Queda por ver qué nuevos desafíos le esperan en Canal 13 y cómo será su participación en el programa de telerrealidad.