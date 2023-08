Karol Lucero será uno de los invitados en el nuevo capítulo de «Podemos Hablar», en donde compartirá detalles sobre su trayectoria televisiva y cómo fue afectado por las masivas censuras que ocurrieron durante el Estallido Social en 2019.

En sus propias palabras, actualmente Karol asegura que ha experimentado un cambio significativo, ya que ahora es el público mismo quien se acerca a él para disculparse por haberlo tratado mal en aquel entonces.

«Cuando asisto a eventos, no puedo caminar debido a la cantidad de fotos y saludos que recibo. Muchas personas se acercan para ofrecerme disculpas. Me han enviado muchos mensajes directos al respecto, es algo extraño», revela Lucero.

Sin embargo, estas censuras le causaron muchos problemas anteriormente. Marcas dejaron de trabajar con él y hubo cancelaciones de contratos publicitarios.

A pesar de todo, Karol Lucero siempre consideró su futuro financiero y había guardado algunas reservas económicas. «Llevo cuatro años sin trabajar, pero siempre fui muy precavido: ahorré e invertí. Si no me hubiera preparado, no sé cómo estaría enfrentando las cosas hoy en día», expresó el exlocutor radial.

En 2019 tuvo la oportunidad de firmar un contrato importante en México; sin embargo, cuando se reunió con los ejecutivos del proyecto mencionado, le dijeron: «La gente en redes sociales te acusa injustamente de violador». Esto provocó que nunca volvieran a llamarlo.

No solo las marcas dejaron de trabajar con Karol Lucero, pues también fue excluido del evento solidario anual conocido como Teletón, en el cual siempre había participado.

«No me excluí a mí mismo, fui excluido. Es algo que todavía no entiendo. Yo pedía permiso en la radio y en el canal para asistir al evento sin goce de sueldo. Conozco todos los institutos», comentó Lucero sobre este veto inexplicable.

«Recuerdo que tuve una reunión con la producción de la Teletón de 2019 y utilizaron estas palabras: ‘No nos sirves este año’. Ahí entendí que solo te valoran mientras no te censuren. En 2018 estaba presentando artistas en el Estadio Nacional, pero para 2019 desaparecí. La Teletón solo te necesita cuando eres útil», concluyó Karol sobre su experiencia negativa con dicho evento solidario.