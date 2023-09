El icónico animador de Mega, Kike Morandé, ha regresado al mundo de los medios a través de las redes sociales, con su nuevo canal de Youtube. En este canal, invita a diferentes personas desde la comodidad de su sala. Esto marca su regreso después de años alejado de la pantalla tras el fin de «Morandé con Compañía».

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el animador habló sobre su regreso y cómo ha sido volver al ojo público. Esto se dio como resultado después de aparecer en el podcast exitoso de Willy Sabor.

«Nuestro retorno fue muy fácil. No ha sido traumático en absoluto», comentó Morandé sobre su llegada a Youtube.

En cuanto a su regreso mediático, mencionó: «La verdad es que me lo he pasado muy bien, me ha hecho muy bien… pero me faltaba esto». A pesar de haber continuado trabajando, esta es su verdadera pasión.

Sus hijos le dijeron: «‘por fin está de vuelta el papá anterior, con ganas y entretenido’. Así que estoy muy feliz. Estoy contento porque la gente ha querido ver este programa y ha tenido buenos comentarios».

Refiriéndose a su público fiel, Morandé aseguró: «Sin creerme demasiado el cuento, creo que realmente me quieren y me echaban de menos tanto como yo los extrañaba a ellos. Hemos recibido comentarios simpáticos en las redes sociales. Estoy realmente agradecido y sorprendido por no haber recibido casi ningún comentario negativo».

Con este nuevo proyecto en Youtube, Kike Morandé demuestra que aún tiene mucho para ofrecer en el mundo del entretenimiento y que su público lo apoya incondicionalmente.