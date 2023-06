Kim Cattrall, la actriz que interpretó a Samantha en la icónica serie «Sex and the City», habría dado una gran sorpresa a todos los fanáticos al aceptar aparecer en la segunda temporada de «And Just Like That». Según han afirmado varios medios internacionales como Variety, aunque Cattrall había manifestado previamente que su papel había terminado en 2016 con el estreno de la segunda película basada en la serie, ahora ha decidido dar su brazo a torcer y formar parte de una escena. Aunque solo sea un capítulo, esto ha causado gran felicidad entre los seguidores de la icónica serie que marcó a toda una generación. Al parecer, Cattrall grabó su escena el 22 de marzo en Nueva York sin participación alguna del resto del elenco conformado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.