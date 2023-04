La famosa abogada Helhue Sukni ha causado revuelo en las redes sociales al compartir un video en el que responde tajantemente a sus críticos. Cansada de recibir comentarios negativos por ser, según ellos, la «abogada de los narcos», Sukni lanzó un duro descargo contra quienes la juzgan. «Si a usted no le gusta, no me siga», afirmó rotundamente. Asimismo, dejó claro que su presencia en Instagram es solo un hobby y que ella no depende del dinero ni de los canjes de esa plataforma. Además, invitó a sus detractores a seguir «huesos piluchos» y les envió un furioso mensaje: «Váyanse a la chu… y no me sigan más». Por último, se refirió brevemente a su diagnóstico de bipolaridad y afirmó que ese era problema suyo. Algunos medios han recogido el video para mostrar este llamativo momento protagonizado por la polémica abogada chilena.