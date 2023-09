La fiebre por los reality shows en la televisión chilena está en su punto más álgido, especialmente después del comienzo de «Gran Hermano» y el muy esperado encierro de Canal 13, «Tierra Brava». El nuevo reality del canal anunció a los participantes poco a poco, y una popular cantante fue consultada sobre si entraría a un programa de telerrealidad.

Christell Rodríguez abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde le preguntaron si consideraría entrar a un reality show. Cabe mencionar que su primo, el modelo Jhonatan Mujica, fue confirmado este miércoles como participante para «Tierra Brava».

Ante esto, la ex participante de «Aquí se baila» respondió: «jajaja no amigos, no estoy interesada en ese rubro. A menos que fuera para animar o realizar actividades ajaja pero no como participante».

Es importante destacar que Christell Rodríguez es reconocida por sus apariciones en programas de televisión y tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales.