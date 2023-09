La cantante urbana Soulfia, reconocida por sus éxitos en la música, reveló recientemente que ha sido contactada en repetidas ocasiones para formar parte del próximo reality show que se estrenará en nuestro país.

Durante una entrevista exclusiva en el último episodio de «Tamo En Vivo», un programa transmitido por LaJuntaPlus, Soulfia compartió detalles sobre cómo fue invitada a participar en este proyecto televisivo.

La cantante reveló que recibió numerosas solicitudes de contacto, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp e incluso mensajes directos en Instagram.

«Les quiero contar algo. No sé si me van a retar por esto pero… Me llamaron, me mandaron mail, me mandaron whatsapp, me escribieron por instagram (…), yo pensaba en mi cabeza ‘obvio que quieren que yo esté en la huea (sic) porque soy súper polémica'», compartió Soulfia con los panelistas del programa.

Soulfia hizo hincapié en la insistencia de las llamadas. Una de las conductoras le preguntó: «¿Te insistieron mucho tiempo?». A lo que la cantante respondió: «Sí. Y yo como ‘no no no’. Después me puse pesada y les dije ‘por favor paren de llamarme porque no voy a ir'».

Además, Soulfia resaltó los desafíos que conlleva ser parte de un reality show y particularmente mencionó el impacto mental para los participantes. Los conductores del programa concordaron al decir que ingresar a un reality es un compromiso importante y puede influir significativamente en la vida de una persona.

Aunque la artista no mencionó el nombre del programa en cuestión, LaJuntaPlus afirmó en su cuenta de Instagram que la cantante había sido invitada a participar en el «nuevo reality», lo que sugiere que se refería a «Tierra Brava», el próximo reality chileno que se estrenará el 1 de octubre.