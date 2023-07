La reconocida DJ e influencer Ignacia Michelson se abrió sinceramente sobre su relación con el cantante urbano Marcianake, también conocido como Matías Muñoz. A lo largo de varios meses, esta pareja ha experimentado altibajos en su romance. Sin embargo, después de una separación, hace algunas semanas confirmaron su reconciliación e incluso tomaron la decisión de adoptar una cabra juntos.

Recientemente, Ignacia interactuó con sus seguidores a través de una sesión de preguntas en sus historias de Instagram. Entre las consultas recibidas destacó el mensaje: «¿Volverás con el Mati? Me gustan mucho juntos, se nota que le haces bien». Ante esto, la influencer respondió honestamente: «Pues él no quiere salir de su mal círculo y así no se puede progresar. Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento».

Posteriormente, Ignacia recibió otro mensaje que sugería que dejara de hablar sobre Marcianeke porque él no mencionaba nada sobre ella en sus redes sociales. A esto ella respondió contundentemente: «Pues no puede decir nada mío cuando yo nunca fallé».

Además, surgió la pregunta sobre por qué Ignacia sigue a Marcianeke en redes sociales pero él no hace lo mismo con ella. La influencer respondió diciendo: «Porque por mi lado no hay mala con él, yo no hice nada malo».

Estas declaraciones han llamado la atención del público y han generado debate entre los seguidores acerca del estado actual y futuro de esta relación tan seguida por muchos.

Aquí puedes ver las historias compartidas por Ignacia Michelson:

[Imagen de las historias de Ignacia Michelson]

Enlaces relacionados:

– «Tu misión es hacer un show»: la parada de parros de Coni a Ariel en plena fiesta en Gran Hermano

– «Es otra de las tantas cosas tristes que me pasó»: Aylén Milla reveló que quiso congelar sus óvulos, pero no pudo

– «Agotada y delgada»: médicos aseguran que Madonna no lucía bien antes de ser hospitalizada.