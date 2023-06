En un sorpresivo momento durante la noche del miércoles en Gran Hermano, Lucas Crespo llamó la atención al compartir una reflexión profunda. El participante del reality de Chilevisión ingresó al Confesionario y realizó una petición particular.

«Quería saber, si se puede, por lo general boto cosas… no sé. No me siento cómodo hablándolo en La Casa y quería saber si podía tirarlo para ustedes», dijo el reconocido «Cuicazo» de Tik Tok.

Luego, se desahogó y compartió emocionado un análisis profundo: «Ojalá esté viéndolo mi familia, mi madre. Estoy un poco emocionado porque… estaba en tiempo libre y me di cuenta de cómo la gente siempre menciona a sus madres en las conversaciones: ‘mi mamá cocinaba esto así’, ‘mi mamá me enseñó a hacer esto asá’, ‘cuando fui con mi mamá a x lugar’. La figura materna aparecía mucho en las conversaciones y empecé a reflexionar sobre el valor de la crianza y el esfuerzo que hacen las madres por uno».

Además, reveló parte de su historia familiar: «En mi caso personal, mi madre me tuvo cuando tenía 17 años. Y a los 23 años, la edad que tengo yo ahora, ella tenía dos o tres trabajos para pagarme el colegio. Me pregunto cuántas veces priorizó mis necesidades sobre las suyas y cuántas veces le he agradecido todo lo que hizo por mí. Me emociona mucho esta situación aunque nunca me haya faltado nada. Me da pena porque soy muy poco emocional».

Lucas reconoció que muchas veces uno valora mucho a su madre pero no le agradece lo suficiente. Confesó que le da vergüenza decírselo en persona y siempre le ha dicho que ella es una ejemplo de vida. «Yo estoy orgulloso de lo que soy hoy en día, en gran parte gracias a ella. Nunca le he mostrado mi gratitud en persona, pero ahora aprovecho la oportunidad para decir que la quiero y le agradezco todo lo que me ha dado».

En medio de lágrimas, Lucas dedicó un mensaje emotivo a su madre: «No creo que lo vea porque no sabe que estoy aquí, pero quiero decirle que la quiero mucho y le agradezco todo lo que me ha dado. Sé que he cometido errores, pero estoy orgulloso de ser quien soy gracias a ella. Nunca antes la había felicitado por ello. Ahora, dentro de La Casa tengo más tiempo para pensar y darme cuenta de cuánto valoro sus esfuerzos y cómo me educó».

En conclusión, Lucas instó al resto de los participantes del reality a expresar su gratitud hacia sus madres ya que él nunca ha tenido el valor para hacerlo cara a cara.

Esta reflexión conmovedora demuestra la importancia del reconocimiento y el amor hacia las madres por su inmenso sacrificio y dedicación.