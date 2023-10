Angélica Sepúlveda, mejor conocida como «La Fierecilla de Yungay», ha llamado la atención en las redes sociales con una posible revelación sobre su próxima aventura. La figura icónica de los reality shows chilenos ha sorprendido a sus seguidores con indicios sobre su participación en un nuevo programa.

En un mensaje en sus redes sociales, Angélica expresó: «Me encantaría poder contarles algunas cositas que sé los pondrá muy contentos, pero como dicen por ahí: en boca cerrada no entran moscas y hasta que mis papis no den el visto bueno y deje todo organizado en el campo y Yungay, no me atrevo a firmar nada». Estas palabras dejaron a todos intrigados acerca de si ingresará a un nuevo reality.

En medio del renacimiento de los programas de telerrealidad en la televisión chilena con éxitos como «Tierra Brava» y «Gran Hermano», se ha notado la ausencia de Angélica Sepúlveda. Sin embargo, parece que esta querida personalidad está lista para regresar a la pantalla chica de la mano de uno de estos emocionantes proyectos.

Aunque Angélica no dio detalles específicos sobre su próximo proyecto televisivo, insinuó que su regreso se dará fuera de Chile. Esto ha generado más especulaciones e interés sobre su posible participación en un reality internacional.

La respuesta por parte de sus seguidores ha sido abrumadora, mostrando un cariño inmenso y apoyo hacia esta estrella chilena. Varios productores han manifestado su deseo por tenerla nuevamente en sus programas, mientras que el público exige verla una vez más en la pantalla. ¿Será posible ver un enfrentamiento entre «La Fiera» Díaz y «La Fierecilla»?

Imagen: Angélica Sepúlveda – Instagram.