Una emotiva escena en la casa estudio de Gran Hermano Chile captó la atención de los seguidores del programa cuando Rubén Gutiérrez sorprendió a su compañero de encierro, Fede Farrell, al regalarle su ropa. Fede, quien ingresó recientemente al programa, llevaba consigo solo unas pocas prendas y su bicicleta. Ante esta situación, Rubén, un ex carabinero chileno, decidió demostrar su generosidad obsequiándole dos camisas y un polerón que ya no utilizaba. La sorpresa y alegría del argentino fueron evidentes.

En tono humorístico, Fede comentó: «¡Justo que te iba a hacer la espontánea! Te iba a fulminar». Sin embargo, Rubén dejó claro que su acto de generosidad no tenía segundas intenciones al afirmar: «A mí me nace, no lo hago por puro interés».

La emoción continuó cuando Fede se probó las prendas regaladas y quedaron perfectamente. Rubén le aconsejó conseguir una plancha en el confesionario para mantener sus atuendos impecables.

«¡Ohh mirá la facha que tengo Rey. Me enamoro de mí mismo un poco más!», bromeaba Fede mientras se probaba una de las camisas.

Los comentarios en redes sociales elogiaron la humildad y solidaridad de Rubén. Algunos usuarios destacaron: «Rubén es una persona humilde que quiere salir adelante y es un buen compañero», «Rubén es un buen tipo solo que es muy curioso y obsesionado con la cocina».

El gesto conmovedor de Rubén fue aplaudido por los espectadores, quienes reconocieron sus actitudes positivas. Además, resaltaron que este gesto demuestra su nobleza y generosidad.

«Rubén no es malo, solo es un poco ingenuo», escribió otra usuaria de X.

El programa continúa generando controversia entre los seguidores, esta vez por la forma en que uno de los participantes cocina las papas en agua con aceite.