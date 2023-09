La disputa mediática entre «El Purgatorio» de Canal 13 y el panelista de TV+ Mauricio Israel ha aumentado su intensidad. En el último episodio, el comentarista lanzó fuertes críticas contra el animador y los comediantes del programa.

En la edición del jueves del espacio conducido por Ignacio Gutiérrez, la humorista Chiqui Aguayo se burló ácidamente de Israel, ya que este les había pedido que no mancharan su imagen. «Yo digo, cómo vas a ensuciar algo que ya está sucio. ‘Oye, no me manches el basurero, por fa'», respondió Chiqui en pantalla.

Como respuesta, en el capítulo del viernes de «Sígueme y te sigo», Mauricio Israel exigió a la producción que le pagaran dinero porque -acusó- lo utilizaban como material para las burlas. «¡Tírense un billetito poh, hue…!», expresó el panelista. Incluso dirigió sus demandas directamente a un productor de Canal 13: «Ponte con un billetito o por lo menos invítame a almorzar, pero si ya me van a usar todas las semanas…»

Durante sus reclamos, Israel también atacó a Ignacio Gutiérrez imitando su risa y expresiones faciales, generando risas entre sus compañeros de programa. «Y todo esto sin expresión… ¡Porque tiene como dos kilos de botox en la cara!», lanzó incisivamente.

«Si se quieren reír yo también me río. Esto es sin llorar», advirtió irónicamente Israel. Asimismo arremetió contra Chiqui Aguayo y Luis Slimming, quienes habrían insinuado que es «feo». «No me pueden decir feo… Ninguno de los dos humoristas me puede decir feo. Me imagino que cuando me dicen feo es porque se están mirando al espejo», contestó.

La disputa entre ambos lados continúa subiendo de tono, generando cada vez más controversia en el ámbito mediático.