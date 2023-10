Raimundo Cerda sorprendió a todos con su eliminación en Gran Hermano. Sin embargo, lo que realmente causó impacto a nivel mundial fue su épica salida de la casa estudio en Argentina: se despidió de Alessia Traverso con un beso en la boca.

La pareja cerró así un romántico día dentro de la casa, donde Alessia mostró mucho afecto hacia Rai. Sus compañeros se sorprendieron y celebraron emocionados esta escena romántica.

Se especulaba en las redes sociales que todo esto era parte de una estrategia para mantener a Raimundo dentro del juego y eliminar a Scarlette Gálvez o Francisca Maira. Sin embargo, Scarlette fue la primera salvada al recibir menos votos.

«Por votación popular, el jugador que se salva de la placa y continúa una semana más en la casa más famosa del mundo es Francisca», anunció Julio César Rodríguez. Francisca mostró su gratitud hacia sus seguidores: «No me lo esperé, pero agradezco ya que hay mucha gente hermosa que me quiere. Le doy las gracias a mi familia y amigos».

Después de conversar largo tiempo con los participantes, los animadores JC y Diana Bolocco revelaron quién debía abandonar el encierro, dejando sorprendidos a todos.

«Por decisión del público, quien tiene que abandonar la casa de Gran Hermano es Raimundo», reveló Diana mientras Rai expresaba palabras de agradecimiento: «Estoy bien. Fue un proceso largo, lo disfruté. Tuve unas semanas complicadas en las cuales quizás no supe cómo desenvolverme. Me quedo con la mejor experiencia».

Rai se despidió sin resentimiento: «Son todos muy buenas personas. Me llevé sorpresas, pero no me voy con ningún rencor. Un abrazo a mi familia». Raimundo fue eliminado con un 63,88% de los votos, mientras que Scarlette recibió el 36,12%.